Modena-Perugia oggi | Champions League volley | orario | tv | programma | streaming

oggi martedì 23 febbraio (ore 18.00) si gioca Modena-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League 2021 di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena il primo atto di questo avvincente derby italiano che mette in palio un posto in semifinale. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico e sembrano avere una marcia in più, ma non potranno sottovalutare i padroni di casa. I Canarini si sono qualificati alla fase a eliminazione diretta all'ultimo respiro, grazie al quoziente punti favorevole nei confronti del Verva Varsavia. Gli umbri hanno invece vinto il proprio girone davanti a Civitanova (sconfiggendola nello scontro diretto di ritorno) e sono tra le grandi favorite per la conquista del trofeo. Perugia ha riposato negli ultimi dieci ...

