Modena | il vincitore di Bike to work? Ha pedalato per 600 chilometri

(Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA – “Dal 29 ottobre uso la bici per venire in ufficio, a meno che non piova o non abbia impegni più lontano: a oggi sono arrivato a 91 viaggi per oltre 1.000 chilometri pedalati e 163 chilogrammi di Co2 risparmiata“. A raccontarlo è Silvio, uno dei primi 500 partecipanti al progetto Bike to work. Lui, al termine del primo trimestre, ha totalizzato circa 600 chilometri percorsi e ha ottenuto un rimborso di 86 euro. A conclusione dei primi tre mesi del progetto promosso da Comune di Modena, che premia chi va al lavoro in bicicletta, con un monopattino o una bici elettrica con 15 centesimi di euro per ogni chilometro percorso, i chilometri pedalati complessivamente sono stati oltre 100.000, con un risparmio di quasi 15 tonnellate di Co2. Gli incentivi erogati ammontano a quasi 13.400 euro (il limite massimo previsto di 30 euro al mese). I buoni mobilità vengono accumulati per i soli chilometri percorsi nell’arco di 12 mesi sul territorio comunale, chilometri vengono rilevati sullo smartphone attraverso la app Wecity.