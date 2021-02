Mobilità docenti straordinaria e proroga al 30 giugno dei contratti covid | approvati OdG di Fratelli d’Italia

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021: tutti i vincoli e le percentuali di trasferimenti e passaggi [VIDEO GUIDA] - infodocenti : Come si valuta il Punteggio della continuità nelle Graduatorie interne e nella mobilità? Le differenze #scuola… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, passaggio di ruolo e di cattedra: requisiti, posti, quale prevale. Come si presenta domanda - avvocatoGGC : Il mio intervento su #Informa, il periodico a cura della #cisl #scuola #foggia questo mese riguarda il #vincolo qui… - infodocenti : Esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto #docenti #perdentiposto #mobilità #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti

Orizzonte Scuola

...degli ITS sono la possibilità di contare su una formazione on the job e la presenza diche ... Angelo Candiani, presidente della Fondazione ITS LombardoSostenibile, parlerà invece dei ...2021/22, info utili per la presentazione della domanda [VIDEO TUTORIAL] Live notizie ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #