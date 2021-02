Miwa Energia | il campionato di serie C Gold inizierà il 6 marzo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la notizia ufficiale della ripartenza del circuito cestistico, è finalmente toccato allaricevere i calendari definitivi della regular season. Ebbene si, il plurale è d’obbligo in quanto ilè diviso in tre gironi rispettivamente da cinque, sei e sette squadre. I cinghiali sanniti, allenati anche quest’anno da Coach Bruno Annecchiarico dopo il dietrofront di Alessandro Marzullo, sono inseriti nel girone da cinque team e scenderanno in campo Sabato 6ad Ischia per affrontare il Forio Basket 1977. Esordio in casa, invece, Domenica 14per affrontare la New Caserta Basket tra mura amiche che purtroppo, come in tutti gli altri casi, non potranno accogliere il caloroso tifo degli appassionati di basket dell’intero Sannio. Le altre squadre che ...