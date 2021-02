Mitsubishi - Il marchio potrebbe tornare in Europa (Di martedì 23 febbraio 2021) La Mitsubishi sarebbe pronta a tornare sui propri passi in merito al ritiro dal mercato europeo annunciato lo scorso luglio. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Financial Times, dopo mesi di pressioni da parte delle alleate Renault e Nissan, il consiglio d'amministrazione della Casa giapponese avrebbe fissato per i prossimi giorni una riunione nella quale sarà valutato il ritorno nel Vecchio Continente. Decisione finale il 25 febbraio. I tre costruttori avrebbero già raggiunto un accordo preliminare nella giornata di ieri, ma la decisione finale sarà presa dai vertici della Mitsubishi, che si riuniranno il 25 febbraio. Secondo la testata britannica, però, l'accordo potrebbe ancora saltare a causa di tensioni interne. La produzione dei nuovi modelli della Casa dei Tre diamanti potrebbe infatti ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 febbraio 2021) Lasarebbe pronta asui propri passi in merito al ritiro dal mercato europeo annunciato lo scorso luglio. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Financial Times, dopo mesi di pressioni da parte delle alleate Renault e Nissan, il consiglio d'amministrazione della Casa giapponese avrebbe fissato per i prossimi giorni una riunione nella quale sarà valutato il ritorno nel Vecchio Continente. Decisione finale il 25 febbraio. I tre costruttori avrebbero già raggiunto un accordo preliminare nella giornata di ieri, ma la decisione finale sarà presa dai vertici della, che si riuniranno il 25 febbraio. Secondo la testata britannica, però, l'accordoancora saltare a causa di tensioni interne. La produzione dei nuovi modelli della Casa dei Tre diamantiinfatti ...

