Ministero della transizione ecologica, ecco che competenze avrà: da rinnovabili a mobilità sostenibile, idrogeno e trivelle (Di martedì 23 febbraio 2021) Inizia a prendere forma il Ministero della transizione ecologica che è una delle novità del governo guidato da Mario Draghi. Mercoledì alle 10 si terrà un pre Cdm con all’ordine del giorno anche il Decreto con le disposizioni per il riordino delle attribuzioni dei ministeri. E già circolano le bozze con lo schema delle competenze che transiteranno dal Ministero dello Sviluppo al nuovo dicastero affidato a Roberto Cingolani, la cui sigla sarà “Mite“. Stando al testo diffuso dall’agenzia LaPresse, al Mite passerebbero le funzioni in materia di politica energetica ma “ferme restando le competenze in materia di liberalizzazione e concorrenza dei mercati e sicurezza degli approvvigionamenti di energia”. Dunque Cingolani avrebbe responsabilità su “tutte le misure di politica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Inizia a prendere forma ilche è una delle novità del governo guidato da Mario Draghi. Mercoledì alle 10 si terrà un pre Cdm con all’ordine del giorno anche il Decreto con le disposizioni per il riordino delle attribuzioni dei ministeri. E già circolano le bozze con lo schema delleche transiteranno daldello Sviluppo al nuovo dicastero affidato a Roberto Cingolani, la cui sigla sarà “Mite“. Stando al testo diffuso dall’agenzia LaPresse, al Mite passerebbero le funzioni in materia di politica energetica ma “ferme restando lein materia di liberalizzazione e concorrenza dei mercati e sicurezza degli approvvigionamenti di energia”. Dunque Cingolani avrebbe responsabilità su “tutte le misure di politica ...

TgLa7 : #Vaccino: Astrazeneca a 18-65enni tranne vulnerabili. E' quanto dispone la circolare del ministero della Salute, su… - girirajsinghbjp : Caro Raul (@RahulGandhi), Non esiste un Ministero della pesca separato in Italia. Viene sotto Ministero delle Poli… - Agenzia_Ansa : Innalzata da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino anti Covid di AstraZeneca. La decisione è stata pr… - leopoldopapi : RT @PPolicy_News: +++ Su @PPolicy_News, con @fraciaraffo, i contenuti della bozza del decreto Ministeri: cosa cambia con la nascita del min… - PastoreFrance : Quando dici PD In Calabria sono stati nominati tre Commissari straordinari alla Sanità dal Ministero della Salute.… -