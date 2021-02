Milleproroghe, ok Camera: da cartelle a bonus vacanze, le novità (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Via libera dell'Aula della Camera al cosiddetto decreto Milleproroghe con 322 voti favorevoli, 2 voti contrari e 31 astenuti. Cassa integrazione covid, cartelle esattoriali, bonus vacanze e digital tax tra le novità. Ma anche elezioni, precari pa, Campioni d'Italia, università, scuole e strade, sisma. Il pacchetto di misure varato dalla commissione Affari Costituzionali della Camera introduce numerose novità su diversi fronti. Il provvedimento, dopo il via libera della Camera, dovrà arrivare al Senato per la seconda lettura e dovrà essere approvato definitivamente dal parlamento entro il primo marzo. CIG COVID - proroga al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Via libera dell'Aula dellaal cosiddetto decretocon 322 voti favorevoli, 2 voti contrari e 31 astenuti. Cassa integrazione covid,esattoriali,e digital tax tra le. Ma anche elezioni, precari pa, Campioni d'Italia, università, scuole e strade, sisma. Il pacchetto di misure varato dalla commissione Affari Costituzionali dellaintroduce numerosesu diversi fronti. Il provvedimento, dopo il via libera della, dovrà arrivare al Senato per la seconda lettura e dovrà essere approvato definitivamente dal parlamento entro il primo marzo. CIG COVID - proroga al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di ...

Montecitorio : Seduta aperta, la Camera prosegue l'esame del decreto #Milleproroghe. Prevista oggi anche la discussione della prop… - ItaliaViva : La dichiarazione di voto di @emmedibi alla Camera sulla conversione in legge del Decreto Milleproroghe - paoloroversi : Ai laboratori che usano animali per testare droghe, alcol e tabacco non sono bastati 7 anni per smettere! Ministri… - fisco24_info : Milleproroghe, ok Camera: da cartelle a bonus vacanze, le novità: Sono stati 322 i sì, 2 i contrari, 31 gli astenuti - Jovinow : La #Camera ha approvato il decreto #Milleproroghe. Il testo passa all'esame del Senato -