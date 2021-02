Milleproroghe: M5S, proroga maggior tutela mercato energia necessaria con crisi in corso (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Non potevamo permettere che, in questo momento drammatico, le fasce più vulnerabili della popolazione fossero costrette a iniziare il 2022 con un aumento delle bollette di energia elettrica e gas. Per questo ci siamo battuti per la proroga di un anno dell’entrata in vigore del regime di libero mercato, convincendo della necessità di questo provvedimento anche le altre forze di maggioranza e il governo”. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive. “Un’altra piccola ma importante misura che se non fossimo al governo non sarebbe stata inserita nel decreto Milleproroghe e non avrebbe prodotto i suoi effetti – riprendono i pentastellati -. Nel 2019 le bollette dell’energia elettrica nel mercato libero ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Non potevamo permettere che, in questo momento drammatico, le fasce più vulnerabili della popolazione fossero costrette a iniziare il 2022 con un aumento delle bollette dielettrica e gas. Per questo ci siamo battuti per ladi un anno dell’entrata in vigore del regime di libero, convincendo della necessità di questo provvedimento anche le altre forze dianza e il governo”. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive. “Un’altra piccola ma importante misura che se non fossimo al governo non sarebbe stata inserita nel decretoe non avrebbe prodotto i suoi effetti – riprendono i pentastellati -. Nel 2019 le bollette dell’elettrica nellibero ...

