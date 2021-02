Miliziani | banditi | presunti jihadisti | la galassia dei 122 gruppi armati nell’est del Congo | dove sono stati uccisi Attanasio e Iacovacci

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il Nord Kivu è una delle province a est della Repubblica Democratica del, al confine con Rwanda e Uganda. Ha una superficie di quasi 60mila chilometri quadrati: un po’ meno di Piemonte, Lombardia e Veneto messi insieme. Ma, a differenza del nord Italia, ha ampie zone di foresta e pochissimi collegamenti stradali, per lo più anche malandati. Questa premessa è importante per capire meglio che, quando si parla di Nord Kivu, si parla di un territorio esteso e non omogeneo. I Kivuciens distinguono la provincia in due parti: il Grand Nord, ovvero la parte settentrionale con i territori di Beni e Butembo, e il Petiti Nord, ovvero la zona meridionale che ruota attorno al capoluogo Goma. Ed è qui che ieri è avvenuto l’assalto armato che è costato la vita all’ambasciatore Luca, al carabiniere Vittorioe all’autista del ...

I rivoluzionari e i ribelli sono in realtà, i governativi indossano uniformi ma si battono ... sul dorso e sul petto con croci disegnate con olio di karité, che iacholi chiamano "moo ...... forse a causa dello scambio di colpi d'arma da fuoco seguito all'attacco deidopo l'... La strada attraversa il parco nazionale di Virunga, dove hanno basi gruppi armati, disertori e...Dalle informazioni che stiamo ricevendo dai nostri contatti a Beni, l'ambasciatore italiano Luca Attanasio viaggiava a bordo di un veicolo che non era blindato ...Dopo averli fermati, i miliziani hanno costretto tutti a seguirli ... ma anche combattenti congolesi come i Mai mai e soprattutto banditi comuni, che colpiscono solo per rapinare; in più tratti, prima ...