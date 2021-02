Milano, lavoratori dello spettacolo e studenti occupano l’ex cinema Arti: “Un anno fa la chiusura, ministero ci ha abbandonati” – Video (Di martedì 23 febbraio 2021) A Milano un gruppo di studenti appartenenti a diverse scuole e un gruppo di lavoratori dello spettacolo hanno occupato gli spazi dell’ex cinema Arti in via Mascagni. “Ci siamo riappropriati di uno spazio abbandonato per fare una lezione dove parleremo di spettacolo, cultura e istruzione. Questa giornata di mobilitazione unisce i due mondi per chiedere la riapertura. Il ministero dell’Istruzione e quello ai Beni culturali ci hanno abbandonati“, spiega un lavoratore dello spettacolo. L'Articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Aun gruppo diappartenenti a diverse scuole e un gruppo dioccupato gli spazi delin via Mascagni. “Ci siamo riappropriati di uno spazio abbandonato per fare una lezione dove parleremo di, cultura e istruzione. Questa giornata di mobilitazione unisce i due mondi per chiedere la riapertura. Ildell’Istruzione e quello ai Beni culturali ci h“, spiega un lavoratore. L'colo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Caporalato su 100 lavoratori, arrestato il titolare di un vivaio di Magenta: 'Li pagava 3 euro all'ora': Sequestrat… - SkyTG24 : Protesta lavoratori spettacolo, a Milano occupato insieme a studenti l'ex cinema Arti - Tullia01 : RT @repubblica: Caporalato su 100 lavoratori, arrestato il titolare di un vivaio di Magenta: 'Li pagava 3 euro all'ora': Sequestrata l'azie… - AdornatoAntonio : RT @contropiano: Milano: occupato ex cinema Arti da studenti e lavoratori dello spettacolo #Milano #excinemaArti #occupazione #lavoratori #… - radio_milano : RT @Corriere: Mondiali di calcio in Qatar: «Morti oltre 6500 lavoratori per costruire gli stadi» -

Ultime Notizie dalla rete : Milano lavoratori Spettacolo, manifestazione di lavoratrici e lavoratori in più di 20 piazze italiane ... fra i settori più colpiti, contano centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno ... Torino, Roma " con due appuntamenti, davanti al Teatro Argentina e in Piazza Montecitorio " Milano, ...

Caporalato a Inveruno, arrestato il titolare dei vivai Zazzera Lavoratori pagati poco più di tre euro l'ora, che trascorrevano le loro giornate di lavoro "in un costante clima di tensione e soggezione, lavorando per oltre nove ore al giorno e in assenza di pause, ...

Milano, lavoratori spettacolo e studenti occupano il cinema Arti IL GIORNO Milano, ex cinema Arti occupato da studenti e lavoratori dello spettacolo: "Noi abbandonati" Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

Spettacolo, manifestazione di lavoratrici e lavoratori in più di 20 piazze italiane (Teleborsa) - In più di 20 piazze italiane lavoratrici e lavoratori dello spettacolo hanno chiesto la convocazione di un Tavolo Interministeriale con la presenza del Ministero del Lavoro, del MEF e de ...

... fra i settori più colpiti, contano centinaia di migliaia di lavoratrici eche hanno ... Torino, Roma " con due appuntamenti, davanti al Teatro Argentina e in Piazza Montecitorio ", ...pagati poco più di tre euro l'ora, che trascorrevano le loro giornate di lavoro "in un costante clima di tensione e soggezione, lavorando per oltre nove ore al giorno e in assenza di pause, ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...(Teleborsa) - In più di 20 piazze italiane lavoratrici e lavoratori dello spettacolo hanno chiesto la convocazione di un Tavolo Interministeriale con la presenza del Ministero del Lavoro, del MEF e de ...