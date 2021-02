Milano | i funerali di Bellugi | Addio | eroe nerazzurro

(Di martedì 23 febbraio 2021), 23 febbraio 2021 - Commossoa Mauro, il l'ex difensore dell'Inter scomparso sabato scorso per le conseguenze del Covid - 19, per cui aveva anche subito l'amputazione delle gambe ...

Oltre un centinaio , fra tifosi e appassionati di sport, tutti con la mascherina e distanziati, sono arrivati questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio , a, per assistere al funerale dell'...Oltre un centinaio, fra tifosi e appassionati di sport, tutti con la mascherina e distanziati, sono arrivati nella Basilica di Sant'Ambrogio, a, per assistere al funerale di Mauro Bellugi, ex difensore dell'Inter, del Bologna, del Napoli e della Nazionale azzurra, scomparso sabato a 71 anni. Un lungo e rispettoso silenzio ha accolto l'...Oltre un centinaio, fra tifosi e appassionati di sport, tutti con la mascherina e distanziati, sono arrivati nella Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, ...La scomparsa di Bellugi, proprio un giorno prima del derby di Milano dominato dall'Inter sui cugini rossoneri con il risultato di 0-3, ha suscitato un'ondata di commozione nel mondo del calcio e dello ...