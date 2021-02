Milano: assessore De Corato (Lombardia), ridare taser a forze ordine' (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "Quanto successo stanotte a Milano è un fatto gravissimo: due poliziotti feriti e il folle aggressore morto. Una tragedia che con ogni probabilità si sarebbe potuta evitare se gli agenti avessero avuto in dotazione i taser, strumento di difesa tolto alle forze dell'ordine lo scorso 21 luglio dal ministro Lamorgese dopo il periodo di sperimentazione". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia e consigliere comunale di Fdi al Comune di Milano, Riccardo De Corato, dopo che un uomo di 45 anni, armato di coltello, è stato ucciso dalla polizia a Milano. "Ora, dopo questo episodio, mi auguro che la maggioranza di governo con all'interno Forza Italia e Lega faccia pressioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021), 23 feb. (Adnkronos) - "Quanto successo stanotte aè un fatto gravissimo: due poliziotti feriti e il folle aggressore morto. Una tragedia che con ogni probabilità si sarebbe potuta evitare se gli agenti avessero avuto in dotazione i, strumento di difesa tolto alledell'lo scorso 21 luglio dal ministro Lamorgese dopo il periodo di sperimentazione". Lo afferma l'alla Sicurezza della Regionee consigliere comunale di Fdi al Comune di, Riccardo De, dopo che un uomo di 45 anni, armato di coltello, è stato ucciso dalla polizia a. "Ora, dopo questo episodio, mi auguro che la maggioranza di governo con all'interno Forza Italia e Lega faccia pressioni ...

