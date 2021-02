Milan, Romagnoli nel mirino: critiche e il nodo del rinnovo | News (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo il derby nell'occhio del ciclone c'è Alessio Romagnoli, capitano del Milan. Il difensore è alle prese anche con il rinnovo di contratto Milan, Romagnoli nel mirino: critiche e il nodo del rinnovo News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo il derby nell'occhio del ciclone c'è Alessio, capitano del. Il difensore è alle prese anche con ildi contrattonele ildelPianeta

AntoVitiello : Crollo del #Milan che perde male il #derby e ora deve guardarsi alle spalle in classifica. Giornata terribile per l… - sa_cantone : RT @PianetaMilan: #Milan, #Romagnoli è nel mirino: critiche e il nodo del rinnovo | News - JohnDaRos1 : @SimoneCristao sono tifoso da 39 anni del Milan e il derby mi brucia bisogna cambiare al 4312 con romagnoli a ripos… - Fefinho83 : RT @Thankilpin: Ragazzi pochi cazzi, ho visto San Siro negli anni fischiare fior fiori di giocatori, ultimo Seedorf, perché mai non si potr… - PianetaMilan : #Milan, #Romagnoli è nel mirino: critiche e il nodo del rinnovo | News -