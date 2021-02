Milan-Inter, De Grandis: “Il Milan ha rischiato di pareggiare la gara” (Di martedì 23 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Stefano De Grandis ha analizzato la gara di ieri tra Milan e Inter: secondo il giornalista, il Milan poteva pareggiare Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Le ultime notizie sul. Stefano Deha analizzato ladi ieri tra: secondo il giornalista, ilpotevaPianeta

trash_italiano : Andrea Pucci, conduttore de #lapupaeilsecchione, durante Milan-Inter - petergomezblog : Milan-Inter, migliaia di tifosi assembrati fuori da San Siro: nessun distanziamento e molte persone senza mascherin… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte, ma proprio tutte, le foto più belle del nostro trionfo nel #DerbyMilano! ??? Qui la gallery… - RaimondoSecci : @Vamor711 Molto probabile?? In un'annata dove hanno fatto la porcata Asl per aiutare il napoli, dato cento rigori al… - LucaCisternino1 : RT @TIM_Official: ?? Dopo il derby di Milano, l’#Inter vola in vetta a +4 sul #Milan. Stasera il posticipo #JuveCrotone chiude la 23ª giorn… -