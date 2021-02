sportli26181512 : Milan frastornato ma vivo: da dove ripartire dopo la batosta nel derby?: Milan frastornato ma vivo: da dove riparti… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan frastornato

La Gazzetta dello Sport

Complessivamente, ilha tirato in porta più dell'avversario: 8 volte contro 6. Un numero che va "pesato", perché la qualità delle occasioni create dall'Inter è stata nettamente superiore, ma ...Così ho fatto, benché'. Il primo cluster veneto Quella sera la locanda Al Sole è ... giusto una settimana dopo aver assistito con gli amici al derby Inter -: 4 a 2 per i nerazzurri e ...Decidono una doppietta di Lautaro e un gol di Lukaku, autore anche di un assist. Partita sottotono per Ibrahimovic, sostituito al 75'. I nerazzurri volano in vetta a +4 sui rossoneri ...A una settimana dal derby, approfittando del maldestro scivolone del Milan a La Spezia, l’Inter effettua il sospirato sorpasso battendo la Lazio per 3-1 ...