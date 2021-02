Milan, Brambati: “Squadra in calo, gli impegni europei hanno influito. Romagnoli? Sopravvalutato” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Sono convinto che il Milan avrebbe firmato per essere oggi secondo in classifica. Ma in due giornate passare da +2 a -4 è diverso, soprattutto a livello psicologico. Mi auguro che il campionato sia finito qui, perché non vorrei che finisca più indietro. Poi lasciar andare Ibra a Sanremo per tutta la settimana non è il massimo. Mi sembra una cosa avventata e poco professionale“. Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati, ex calciatore e ora ora operatore di mercato, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di ‘Maracanà’ in merito al sorpasso dell’Inter sul Milan dopo il derby in campionato. “Gli impegni europei hanno influito sul Milan. Assurdo che giochi domenica pomeriggio dopo aver giocato giovedì sera. Il Milan era sulle ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) “Sono convinto che ilavrebbe firmato per essere oggi secondo in classifica. Ma in due giornate passare da +2 a -4 è diverso, soprattutto a livello psicologico. Mi auguro che il campionato sia finito qui, perché non vorrei che finisca più indietro. Poi lasciar andare Ibra a Sanremo per tutta la settimana non è il massimo. Mi sembra una cosa avventata e poco professionale“. Queste le dichiarazioni di Massimo, ex calciatore e ora ora operatore di mercato, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di ‘Maracanà’ in merito al sorpasso dell’Inter suldopo il derby in campionato. “Glisul. Assurdo che giochi domenica pomeriggio dopo aver giocato giovedì sera. Ilera sulle ...

