Milan, ancora fermo Bennacer: ecco come sta l’algerino | News (Di martedì 23 febbraio 2021) Ismaël Bennacer, infortunatosi giovedì scorso a Belgrado nel match del Milan contro la Stella Rossa, viene valutato giorno per giorno dallo staff medico Milan, ancora fermo Bennacer: ecco come sta l’algerino News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Ismaël, infortunatosi giovedì scorso a Belgrado nel match delcontro la Stella Rossa, viene valutato giorno per giorno dallo staff medicostaPianeta

PianetaMilan : .@acmilan, ancora fermo @IsmaelBennacer: ecco come sta l'algerino | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bennacer… - Daijkal : @NandoPiscopo1 @GiovaB95 @MarSte92__ Thiago Silva ancora rido, gente che smerdava il Milan perché nn poteva prender… - My7th2 : @despecialuan A 40 anni preferisco ancora Ibra, a squadre invertite non credo che Lukaku farebbe 15gol con questo M… - Lleida21 : @FrancescoNasta_ @nonho_nomutente @OfficialSSLazio Romagnoli non ha ancora rinnovato con il Milan proprio perchè ch… - Teresa12401552 : RT @AntonioNbo15: Qualcuno che non sia stato ancora bloccato, può avvisarlo di prendersi i cazzi suoi? Ma è possibile che non si possa più… -