Mihajlovic: parole su Sanremo, Ibra e il fidanzato della figlia (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA - A Tiki Taka di Piero Chiambretti Sinisa Mihajlovic ha difeso la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021. Più di qualcuno ha infatti storto il naso davanti a questa ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA - A Tiki Taka di Piero Chiambretti Sinisaha difeso la partecipazione di Zlatanhimovic al Festival di2021. Più di qualcuno ha infatti storto il naso davanti a questa ...

sportli26181512 : #Mihajlovic: parole su #Sanremo, Ibra e il fidanzato della figlia: L'allenatore del Bologna ha difeso a Tiki Taka l… - violanews : VIDEO - 'Cosa volevo dire?': Mihajlovic resta senza parole in conferenza - - bologna_sport : Le parole di #Mihajlovic nel post partita #SassuoloBFC - billi_danilo : RT @BfcOfficialPage: ?? | CONFERENZA Le parole di #Mihajlovic alla vigilia di #SassuoloBologna #ForzaBFC #WeAreOne - TuttoFanta : ??? #BOLOGNA, le parole di #Mihajlovic su #Poli: 'Domani non gioca, poi saprete perché ma ora non posso dirlo'. ??… -