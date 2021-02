Migranti: nel 2020 aumentati gli sbarchi in Italia (34.000), il triplo rispetto al 2019 (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono calate invece nel 2020 le richieste d'asilo che sono state 28 mila (contro le 43.783 del 2019). In calo anche il numero di nuovi permessi di soggiorno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono calate invece nelle richieste d'asilo che sono state 28 mila (contro le 43.783 del). In calo anche il numero di nuovi permessi di soggiorno L'articolo proviene da Firenze Post.

emergency_ong : Sbarcati a #PortoEmpedocle i 146 migranti recuperati da @openarms_it in due operazioni di soccorso nel… - RadioRadicale : Il video diffuso da @GuardiaCostiera?????? e @GDF del drammatico naufragio a 15 miglia nautiche a sud di #Lampedusa.… - 18Girin : RT @SeaWatchItaly: Nel weekend #Moonbird ha avvistato 11 imbarcazioni in pericolo con circa 930 persone. Abbiamo anche avvistato i naufra… - g_de_dionigi : vuole i migranti, la pace nel mondo, se anche ama cucinare: 'miss italia porti aperti' subito per acclamazione - Rudyrugantino14 : RT @LaMentegatta: L’ipocrisia sullo scranno... I soliti traditori. Migranti, Biden mette 700 minori nel campo aperto da Trump. Attivisti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nel Migranti. Bartolo in volo sul Mediterraneo: 'Omissioni e complicità dell'Europa' ...- spiega Bartolo - che lo scopo dei mezzi europei è quello di intercettare dall'alto i migranti e ... "Nel frattempo il nostro equipaggio ha allertato le organizzazioni Onu in Libia, per assicurarsi che ...

Porto Empedocle, migranti tentano la fuga dalla nave quarantena Allegra Dei 232 migranti salvati da "Asso30" e sbarcati ieri a Porto Empedocle circa 50 sono risultati positivi al Covid - 19. Dopo le procedure di foto segnalamento, i minorenni sono stati accompagnati nel ...

Migranti, nel 2020 del coronavirus gli sbarchi sono tornati ad aumentare Il Sole 24 ORE Tensione sulla Nave Allegra, migranti in quarantena tentano fuga dall’imbarcazione AGRIGENTO - Un gruppo di cittadini migranti ha tentato la fuga dalla nave quarantena Allegra che si trova ancorata alla banchina di Porto Empedocle, in ...

Migranti: nel 2020 aumentati gli sbarchi in Italia (34.000), il triplo rispetto al 2019 MILANO – Nel 2020 l’anno segnato dallo scoppio della pandemia Covid-19 si è registrato in Italia un aumento degli sbarchi che sono stati 34 mila. Lo rileva il XXVI Rapporto sulle migrazioni 2020, ...

...- spiega Bartolo - che lo scopo dei mezzi europei è quello di intercettare dall'alto ie ... "frattempo il nostro equipaggio ha allertato le organizzazioni Onu in Libia, per assicurarsi che ...Dei 232salvati da "Asso30" e sbarcati ieri a Porto Empedocle circa 50 sono risultati positivi al Covid - 19. Dopo le procedure di foto segnalamento, i minorenni sono stati accompagnati...AGRIGENTO - Un gruppo di cittadini migranti ha tentato la fuga dalla nave quarantena Allegra che si trova ancorata alla banchina di Porto Empedocle, in ...MILANO – Nel 2020 l’anno segnato dallo scoppio della pandemia Covid-19 si è registrato in Italia un aumento degli sbarchi che sono stati 34 mila. Lo rileva il XXVI Rapporto sulle migrazioni 2020, ...