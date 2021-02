“Mi mancherai..” Grave lutto per il famoso giudice di Masterchef. Di chi si tratta (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo conosciamo tutti, impassibile nei suoi giudizi a Masterchef, il grande cuoco italoamericano Joe Bastianich, ma in questi ultimi giorni sta vivendo un grande dolore; lo scorso 14 febbraio infatti ha perso l’amata nonna Erminia, ma la notizia è stata data solo nelle ultime ore. Erminia, che aveva 100 anni, a quanto si apprende dalla mamma dello chef Lidia, era stata ricoverata per dei problemi al cuore; e proprio qualche giorno prima della sua scomparsa, il 10, il nipote le aveva dedicato un pensiero lodando il suo animo battagliero. Una grande guerriera In quella data infatti si commemora “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra”; Erminia era proprio di Pola, nell’istria Croata, costretta dunque a fuggire dall’occupazione ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo conosciamo tutti, impassibile nei suoi giudizi a, il grande cuoco italoamericano Joe Bastianich, ma in questi ultimi giorni sta vivendo un grande dolore; lo scorso 14 febbraio infatti ha perso l’amata nonna Erminia, ma la notizia è stata data solo nelle ultime ore. Erminia, che aveva 100 anni, a quanto si apprende dalla mamma dello chef Lidia, era stata ricoverata per dei problemi al cuore; e proprio qualche giorno prima della sua scomparsa, il 10, il nipote le aveva dedicato un pensiero lodando il suo animo battagliero. Una grande guerriera In quella data infatti si commemora “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra”; Erminia era proprio di Pola, nell’istria Croata, costretta dunque a fuggire dall’occupazione ...

