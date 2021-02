"Mi ha offerto suo fratello". Proprio per quello: Rosalinda Cannavò svela la proposta indecente, fino a dove si è spinta Dayane (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello avrebbe proposto a Rosalinda di frequentare suo fratello: lo ha rivelato la Cannavò durate una chiacchierata con Stefania Orlando al Grande fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'attrice siciliana è delusa per le continue giravolte di quella che considerava la sua migliore amica all'interno della casa. La modella brasiliana, infatti, prima ha ammesso di amare Rosalinda, poi l'ha mandata in nomination, lasciando tutti a bocca aperta. Per di più la Cannavò ha rivelato che un po' di tempo fa la Mello le avrebbe fatto una proposta particolare. Una proposta che, se vera, sbugiarderebbe Dayane e le sue dichiarazioni d'amore. “Mi ama e si è innamorata di me al punto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)Mello avrebbe proposto adi frequentare suo: lo ha rivelato ladurate una chiacchierata con Stefania Orlando al GrandeVip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'attrice siciliana è delusa per le continue giravolte di quella che considerava la sua migliore amica all'interno della casa. La modella brasiliana, infatti, prima ha ammesso di amare, poi l'ha mandata in nomination, lasciando tutti a bocca aperta. Per di più laha rivelato che un po' di tempo fa la Mello le avrebbe fatto unaparticolare. Unache, se vera, sbugiarderebbee le sue dichiarazioni d'amore. “Mi ama e si è innamorata di me al punto di ...

mooger63 : @TheRealGodLeon @auro_milan io lo spero, ma la differenza tra quanto chiede e quanto è stato offerto è davvero molt… - EmbaGTitalia : Gli ambasciatori dei paesi membri del @sg_sica hanno incontrato la sindaco di #Roma @virginiaraggi, che ha offerto… - DondiniLucrezia : RT @SINFVBIE: 'caro diario, oggi harry si è inginocchiato per terra e mi ha offerto una rosa, è stato molto carino il gesto.. forse lui mi… - bbenedettav : RT @SINFVBIE: 'caro diario, oggi harry si è inginocchiato per terra e mi ha offerto una rosa, è stato molto carino il gesto.. forse lui mi… - Jeisy605 : RT @SINFVBIE: 'caro diario, oggi harry si è inginocchiato per terra e mi ha offerto una rosa, è stato molto carino il gesto.. forse lui mi… -