‘Mezza lesbica’, Tommaso Zorzi e i fan divisi per la frase a Dayane Mello: cosa ha detto dopo la puntata (Di martedì 23 febbraio 2021) dopo l’ultima puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi ha fatto una sfuriata contro Dayane Mello, rea di aver fatto una sorta di coming out dicendo di essere innamorata di Rosalinda, arrivando a darle della “mezza lesbica”. Le sue parole hanno fatto discutere il popolo del web, dove ci sono ovviamente due agguerrite fazioni, una in favore di Tommy e una che supporta la modella brasiliana… LEGGI ANCHE: — Giacomo Urtis ricorda quello che disse Dayane Mello tempo fa sui bisessuali: il vecchio video rimbalza sui social. Guardalo Al GF Vip Tommaso Zorzi esplode contro Dayane Mello e il suo coming out, dandole della ‘Mezza lesbica’. Foto: per gentile ... Leggi su funweek (Di martedì 23 febbraio 2021)l’ultimadel GF Vip,ha fatto una sfuriata contro, rea di aver fatto una sorta di coming out dicendo di essere innamorata di Rosalinda, arrivando a darle della “mezza lesbica”. Le sue parole hanno fatto discutere il popolo del web, dove ci sono ovviamente due agguerrite fazioni, una in favore di Tommy e una che supporta la modella brasiliana… LEGGI ANCHE: — Giacomo Urtis ricorda quello che dissetempo fa sui bisessuali: il vecchio video rimbalza sui social. Guardalo Al GF Vipesplode controe il suo coming out, dandole della. Foto: per gentile ...

Gio66802796 : RT @LSantillo_96: In quel 'mezza lesbica' c'è tutta la volontà di umiliare e mortificare una donna colpevole solo di aver finalmente manife… - laureeeetta : RT @vincycernic95: Tommaso: venire qui, fare la figa, la mezza lesbica senza contare che te li volevi fare tutti IN QUESTO DISCORSO C'È B… - Haivisto1 : RT @realrosydc: Non posso fare a meno di pensare ad un uomo gay che nell’ordine offende due categorie di persone: -le lesbiche, usando l’… - Camilla22923430 : RT @edoruta: SDG: “a Dayane bisogna chiedere se vuole cambiare letto. Non è che decidete voi dove dorme” Per una scelta di gioco Dayane le… - drunkofjauregui : “mezza lesbica” “lo fa per moda” “se lo è inventato” “non sa cos’è l’amore” io di fronte a certe affermazioni non… -