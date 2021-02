METEO Italia. Forte anticiclone e primavera, inizia a cambiare dal weekend (Di martedì 23 febbraio 2021) METEO SINO AL 2 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’alta pressione domina la scena in Italia e su gran parte dell’Europa, con condizioni da pieno anticipo di primavera. Aria calda, richiamata dall’entroterra nord-africano, alimenta e rinvigorisce il campo anticiclonico. Il tepore diurno primaverile sale quindi prepotentemente alla ribalta, con valori ovunque superiori alla media. La stabilità anticiclonica continuerà a farci compagnia ancora per diversi giorni, sempre con clima primaverile e prevalenza di tanto sole. Faranno eccezione le solite nebbie e nubi basse in alcune zone, fenomeno legato all’inversione termica e tipico del ristagno dell’aria umida generato dalla persistenza dell’anticiclone. Nella parte centrale della settimana l’alta pressione raggiungerà la massima forza. I valori termici si attesteranno ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 23 febbraio 2021)SINO AL 2 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’alta pressione domina la scena ine su gran parte dell’Europa, con condizioni da pieno anticipo di. Aria calda, richiamata dall’entroterra nord-africano, alimenta e rinvigorisce il campo anticiclonico. Il tepore diurno primaverile sale quindi prepotentemente alla ribalta, con valori ovunque superiori alla media. La stabilità anticiclonica continuerà a farci compagnia ancora per diversi giorni, sempre con clima primaverile e prevalenza di tanto sole. Faranno eccezione le solite nebbie e nubi basse in alcune zone, fenomeno legato all’inversione termica e tipico del ristagno dell’aria umida generato dalla persistenza dell’. Nella parte centrale della settimana l’alta pressione raggiungerà la massima forza. I valori termici si attesteranno ...

