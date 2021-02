Mercedes-Benz | - La nuova Classe C sarà anche All Terrain

Mercedes-Benz<br> - La nuova Classe C sarà anche All Terrain (Di martedì 23 febbraio 2021) La nuova serie della Mercedes Classe C, appena presentata in anteprima mondiale, darà vita a una terza variante di carrozzeria accanto a berlina e wagon, mostrate in contemporanea per la prima volta nella storia del modello. Si tratta della declinazione All Terrain, basata sulla familiare, caratterizzata dall'assetto rialzato e già resa popolare dalla sorella maggiore Classe E, su cui viene offerta dal 2016. A metà tra station e Suv. La notizia è stata ufficializzata da Dirk Fetzer (responsabile prodotto per Classe C, Classe E e Classe S), nel corso di una tavola rotonda virtuale a margine del lancio della nuova media di Stoccarda. "La All Terrain arriverà presto, ma oggi non parliamo di altre varianti di carrozzeria", ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 febbraio 2021) Laserie dellaC, appena presentata in anteprima mondiale, darà vita a una terza variante di carrozzeria accanto a berlina e wagon, mostrate in contemporanea per la prima volta nella storia del modello. Si tratta della declinazione All, basata sulla familiare, caratterizzata dall'assetto rialzato e già resa popolare dalla sorella maggioreE, su cui viene offerta dal 2016. A metà tra station e Suv. La notizia è stata ufficializzata da Dirk Fetzer (responsabile prodotto perC,E eS), nel corso di una tavola rotonda virtuale a margine del lancio dellamedia di Stoccarda. "La Allarriverà presto, ma oggi non parliamo di altre varianti di carrozzeria", ...

