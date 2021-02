Meghan Markle incinta, prima apparizione con l’abito da 3mila euro (Di martedì 23 febbraio 2021) Meghan Markle torna in pubblico dopo l’annuncio della gravidanza e il divorzio definitivo dalla Corona britannica e si presenta davanti all’obiettivo con un abito stratosferico di Oscar de la Renta da 2.645 sterline, ossia per la precisione da 3.065 euro. Meghan appare in piena forma, raggiante più che mai e griffatissima. Per la seconda gravidanza ha scelto di dare di sé un’immagine più ricercata rispetto alle ultime apparizioni in video dove a volte è sembrata perfino trascurata. Così, è tornata a vestire le grandi firme della moda, prima Carolina Herrera per l’abito con cui ha annunciato al mondo di essere incinta per la seconda volta, poi si è superata con lo smanicato di Oscar de la Renta. Insomma, non vuole fare torto al secondo bebè in arrivo e come per la dolce ... Leggi su dilei (Di martedì 23 febbraio 2021)torna in pubblico dopo l’annuncio della gravidanza e il divorzio definitivo dalla Corona britannica e si presenta davanti all’obiettivo con un abito stratosferico di Oscar de la Renta da 2.645 sterline, ossia per la precisione da 3.065appare in piena forma, raggiante più che mai e griffatissima. Per la seconda gravidanza ha scelto di dare di sé un’immagine più ricercata rispetto alle ultime apparizioni in video dove a volte è sembrata perfino trascurata. Così, è tornata a vestire le grandi firme della moda,Carolina Herrera percon cui ha annunciato al mondo di essereper la seconda volta, poi si è superata con lo smanicato di Oscar de la Renta. Insomma, non vuole fare torto al secondo bebè in arrivo e come per la dolce ...

