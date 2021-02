Mediaset chiude Barbara D’Urso, brutto colpo per la conduttrice (Di martedì 23 febbraio 2021) Sembra che Mediaset abbia deciso di chiudere il programma domenicale di Barbara D’Urso. Ma chi prenderà il posto della conduttrice? Sembra che Mediaset abbia deciso di chiudere i battenti del programma Live – Non è la D’Urso guidato dalla famosa conduttrice. Questa indiscrezione, che sta facendo il giro di internet, arrivi dal sito di pubblicazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) Sembra cheabbia deciso dire il programma domenicale di. Ma chi prenderà il posto della? Sembra cheabbia deciso dire i battenti del programma Live – Non è laguidato dalla famosa. Questa indiscrezione, che sta facendo il giro di internet, arrivi dal sito di pubblicazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FrajamaMatahari : @pomeriggio5 SCOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP A casa Mediaset Avanti un altro: Barbara d'Urso si ferma con Live e da april… - Barabba1 : Lo spero , ma non ci credo , se chiude qualche domandina in Mediaset se la dovrebbero fare , probabilmente gli sara… - loanartemisia : RT @LupoNolberto: Buone notizie: “Live non è la D’Urso” chiude per bassi ascolti e Mediaset cerca di nascondere questo insuccesso palese. N… - LupoNolberto : Buone notizie: “Live non è la D’Urso” chiude per bassi ascolti e Mediaset cerca di nascondere questo insuccesso pal… - infoitcultura : Mediaset chiude Live non è la D’Urso per gli ascolti bassi; ecco chi subentrerà -