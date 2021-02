Maurizio Costanzo a “Oggi è un altro giorno” | «L’attentato nel ’93? Le regole della Mafia»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 23 febbraio 2021) In collegamento con “è unha ripercorso la sua lunga carriera di conduttore, autore e giornalista, concedendo qualcosa anche del suo privato. L’82enne romano, ospite da Serena Bortone, ha ricordato anche quel terribiledel 1993 in cui fu coinvolto in un attentato di. All’epoca il giornalista, in coppia con Michele Santoro, intraprese la sua lunga battaglia contro Cosa Nostra, che cercò di tappargli la bocca per sempre, piazzando un’autobomba in via Fauro. leggi anche l’articolo —>attentato 1993, parla l’autista che lo salvò: «Fosse stato riconosciuto!», ospite in collegamento a “è un ...