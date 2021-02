Matrix 4, gli attori raccontano l'esperienza sul set del nuovo film di Lana Wachowski (Di martedì 23 febbraio 2021) Matrix 4 è tra i film più attesi del momento, non solo perché i fan sono impazienti di rivedere il Neo di Keanu Reeves, ma soprattutto capire cosa racconterà, in quanto Matrix Revolution chiudeva in maniera definitiva e senza ulteriori spunti di trama la saga delle sorelle Wachowski. Matrix 4: Yahya Abdul-Mateen II parla della sua esperienza sul set con Keanu Reeves e Lana Wachowski Nel corso di un'intervista esclusiva di Variety, uno dei protagonisti del nuovo film, ovvero l'attore Yahya Abdul-Mateen II, ha parlato dell'esperienza sul set di Matrix 4 e della direzione alla regia di Lana Wachowski che, pur essendo l'ideatrice della saga insieme alla ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 febbraio 2021)4 è tra ipiù attesi del momento, non solo perché i fan sono impazienti di rivedere il Neo di Keanu Reeves, ma soprattutto capire cosa racconterà, in quantoRevolution chiudeva in maniera definitiva e senza ulteriori spunti di trama la saga delle sorelle4: Yahya Abdul-Mateen II parla della suasul set con Keanu Reeves eNel corso di un'intervista esclusiva di Variety, uno dei protagonisti del, ovvero l'attore Yahya Abdul-Mateen II, ha parlato dell'sul set di4 e della direzione alla regia diche, pur essendo l'ideatrice della saga insieme alla ...

infotelematicoo : Ecco una guida su come far funzionare gli addons su kodi 19 Matrix il nuovo aggiornamento di kodi che prevede una f… - rudy_matrix : RT @sabrina__sf: ???? Barcellona continuano le proteste e gli scontri ?? - infotelematicoo : E' stato rilasciato ufficiosamente Kodi 19 Matrix ma molti Addon-on non funzionano perché gli sviluppatori hanno ab… - bedda_matrix : Bertolt Brecht ha detto che Giorgia Meloni non gli ha ancora chiesto scusa, per averlo citato. #Brecht #Meloni… - rudy_matrix : @valy_s Visto che ormai è chiaro a tutti, se la cura c’è, e se i pazienti a rischio sono gli over60 CON PATOLOGIE (… -