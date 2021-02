Mascherine, fuga di notizie. Porro: Benotti sapeva da mesi dell’inchiesta per questo non ha più visto Arcuri… (Di martedì 23 febbraio 2021) Indagare sulle rivelazioni di Mario Benotti, indagato insieme ad altre 7 persone nell’inchiesta della procura di Roma sulle maxi commesse delle Mascherine comprate dalla Cina. Lo chiede Nicola Porro, ascoltato sulla questione da AdnKronos. Mascherine, cosa ha rivelato Benotti a Quarta Repubblica con Porro “Non voglio entrare nel merito dei messaggi, dei rapporti con Arcuri, ma ieri Benotti a ‘Quarta Repubblica’ ha detto una cosa che se è vera, e qualcuno dovrà indagare, è gravissima, e cioè che lo hanno avvertito dal 7 maggio che si stava indagando nei suoi confronti. Nel passato, per fughe di notizie molto meno gravi, abbiamo visto indagini, titoli e aperture di giornali”. Mascherine, dal 7 maggio interrotti i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Indagare sulle rivelazioni di Mario, indagato insieme ad altre 7 persone nell’inchiesta della procura di Roma sulle maxi commesse dellecomprate dalla Cina. Lo chiede Nicola, ascoltato sulla questione da AdnKronos., cosa ha rivelatoa Quarta Repubblica con“Non voglio entrare nel merito dei messaggi, dei rapporti con Arcuri, ma ieria ‘Quarta Repubblica’ ha detto una cosa che se è vera, e qualcuno dovrà indagare, è gravissima, e cioè che lo hanno avvertito dal 7 maggio che si stava indagando nei suoi confronti. Nel passato, per fughe dimolto meno gravi, abbiamoindagini, titoli e aperture di giornali”., dal 7 maggio interrotti i ...

