Marinella Zazzera | la stilista di Detto Fatto | chi è?

(Di martedì 23 febbraio 2021)– Nell’articolo di oggi andremo a vedere più da vicino chi è ladi. Stiamo parlando appunto di, che oltre ad essere unaè anche una imprenditrice. La stessa infatti ha fondato appunto un atelier di abiti da sposa per delle donne “curvy”. E’ famosa, appunto, per partecipare al programma di Rai 2, presentato da Bianca Guaccero. Andiamo a vedere dunque chi è. Non si conoscere il suo anno di nascita ma il compleanno è per il 17 Agosto. La sua città natale è Monopoli, in Puglia. Ha studiato presso l’Università di Bari e si è dunque iscritta al corso di Laurea in Gestione Commerciale e ...

Ultime Notizie dalla rete : Marinella Zazzera

Tv Sorrisi e Canzoni

Martedì 23 febbraio tornerannocon i suoi consigli per le spose plus size e l'interior designer Luca Medici . In cucina ci sarà il pizzaiolo Gianfranco Iervolino che, per la sua ...Martedì 3 , tornano, con i suoi consigli per le spose plus size, e l'onicotecnica Michela May , che realizzerà una nails art ispirata a un personaggio iconico. Spazio poi alla ...Marinella Zazzera – Nell’articolo di oggi andremo a vedere più da vicino chi è la stilista di Detto Fatto. Stiamo parlando appunto di Marinella Zazzera, che oltre ad essere una stilista è anche una im ...Martedì 23 febbraio torneranno Marinella Zazzera con i suoi consigli per le spose plus size e l’interior designer Luca Medici. In cucina ci sarà il pizzaiolo Gianfranco Iervolino che, per la sua ...