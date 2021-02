Maria Teresa Ruta gela Filippo Nardi in diretta | “Con lui non ci parlo” VIDEO

(Di martedì 23 febbraio 2021)stoppaUn paio di settimane faclamorosamente è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 5. Senza ombra di dubbio la giornalista era una delle candidate alla vittoria finale, ma alla 22esima nomination ha avuto la peggio contro Samantha De Grenet ed Andrea Zenga. Domenica sera la madre di Guenda Goria è stata ospite a Live Non è la D’Urso e, dopo aver visto il Drive In con i suoi due figli, l’ex gieffina si è scontrata con le agguerritissime sfere luminose. In una di queste c’era, anch’esso ex concorrente del GF Vip 5 e squalificato per frasi sessiste nei confronti della bionda conduttrice. Nel talk di Barbara D’Urso, dopo aver scoperto che nella sfera ci ...

trash_italiano : Maria Teresa Ruta svoltaci la serata #noneladurso - GrandeFratello : 'Eravate i miei amici'. Maria Teresa ha la possibilità di avere un confronto con Tommaso e Stefania. I silenzi degl… - GrandeFratello : Ci avranno azzeccato? Alfonso e Antonella a ruota libera con le loro previsioni su Maria Teresa Ruta... Curiosi? ??… - giusepp10501493 : @ale1983ale calci in culo dovresti averli tu .. Hai gia dimenticato che Tommaso Zorzi nominò stefania e poi anche M… - Arobios : RT @cercounnome: le ???? fanatiche mi urtano al sistema nervoso come cazzo fate a dare ragione a sti due quando maria teresa sta parlando sem… -

E ancora: 'Non è possibile, già è impossibile che sia uscita, adesso la prima salva la De Grenet'. Signorini ovviamente ha chiesto se Samantha volesse replicare: 'In realtà per me non ha ...Fai il pippone a me sull'amicizia con Maria Teresa Ruta ma non hai idea del significato di questa parola. Falsa e stratega'. Dayane Mello tenta di giustificarsi, asserendo che il ... Nuovo confronto in diretta sul Grande Fratello Vip tra Maria Teresa, Tommaso e Stefania. Durante l'ultima puntata di Grande Fratello Vip, abbiamo ...