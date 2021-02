Marche: Morani (Pd), 'da amministrazione destra iniziative da ventennio fascista' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Nelle Marche sta succedendo qualcosa di grave da un punto di vista politico e culturale. La destra che si è affermata nelle ultime elezioni regionali sta portando avanti scelte che evocano il ventennio fascista". Lo scrive su Facebook Alessia Morani, deputata del Pd. "L'ultima iniziativa del capogruppo di Fratelli d'Italia Ciccioli (dopo le affermazioni aberranti su aborto e sostituzione etnica) riguarda la presentazione di una legge per la famiglia che stabilisce che 'il padre deve dare le regole e la madre deve accudire'. Siamo di fronte - sottolinea Morani - ad una proposta palesemente incostituzionale che rivela una concezione della donna e delle famiglie medievale. Credo che serva una mobilitazione della comunità marchigiana di fronte a questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Nellesta succedendo qualcosa di grave da un punto di vista politico e culturale. Lache si è affermata nelle ultime elezioni regionali sta portando avanti scelte che evocano il". Lo scrive su Facebook Alessia, deputata del Pd. "L'ultima iniziativa del capogruppo di Fratelli d'Italia Ciccioli (dopo le affermazioni aberranti su aborto e sostituzione etnica) riguarda la presentazione di una legge per la famiglia che stabilisce che 'il padre deve dare le regole e la madre deve accudire'. Siamo di fronte - sottolinea- ad una proposta palesemente incostituzionale che rivela una concezione della donna e delle famiglie medievale. Credo che serva una mobilitazione della comunità marchigiana di fronte a questa ...

TV7Benevento : Marche: Morani (Pd), 'da amministrazione destra iniziative da ventennio fascista'... - Lorenz82912589 : RT @silvyghi: @Deputatipd @BeaLorenzin @AlessiaMorani @pdnetwork Ma siete seri? Con voi in Regione, nel pieno della pandemia le #Marche e l… - silvyghi : @Deputatipd @BeaLorenzin @AlessiaMorani @pdnetwork Ma siete seri? Con voi in Regione, nel pieno della pandemia le… - ilmetauro : Covid Marche, Morani (PD): “Situazione grave e il governatore non governa” @ilmetauro -