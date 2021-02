Marche, l’ultima uscita sulla famiglia del capogruppo Fdi: “Il padre deve dare le regole, la madre accudire” (Di martedì 23 febbraio 2021) “I genitori di una famiglia naturale hanno compiti espliciti: il padre deve dare le regole, la madre accudire. Senza una di queste due figure i bambini rischiano di zoppicare andando avanti nella vita. Queste cose si studiano in psicoanalisi”. Dopo essere finito al centro delle cronache nazionali per aver tirato in ballo contro l’aborto una presunta “sostituzione etnica”, il capogruppo di Fratelli d’Italia all’interno del consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli, è tornato a prendersi la scena parlando di “famiglia naturale” e di “ruoli genitoriali”. “La famiglia naturale, composta da padre, madre e figli è l’unica forma valida da proporre in società. I bambini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) “I genitori di unanaturale hanno compiti espliciti: ille, la. Senza una di queste due figure i bambini rischiano di zoppicare andando avanti nella vita. Queste cose si studiano in psicoanalisi”. Dopo essere finito al centro delle cronache nazionali per aver tirato in ballo contro l’aborto una presunta “sostituzione etnica”, ildi Fratelli d’Italia all’interno del consiglio regionale delle, Carlo Ciccioli, è tornato a prendersi la scena parlando di “naturale” e di “ruoli genitoriali”. “Lanaturale, composta dae figli è l’unica forma valida da proporre in società. I bambini ...

clikservernet : Marche, l’ultima uscita sulla famiglia del capogruppo Fdi: “Il padre deve dare le regole, la madre accudire” - Noovyis : (Marche, l’ultima uscita sulla famiglia del capogruppo Fdi: “Il padre deve dare le regole, la madre accudire”) Pla… - Andre_RSM : RT @ciccio_liso: Ma geografia zero ?? ma vi rendete conto che Pescara e Chieti sono state messe nelle MARCHE, e queste ultima è stata scambi… - ciccio_liso : Ma geografia zero ?? ma vi rendete conto che Pescara e Chieti sono state messe nelle MARCHE, e queste ultima è stata… - Covid19Lab : L’analisi dati dell’ultima settimana indica una possibile ripresa della curva del #contagio anche in #Lombardia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche l’ultima Farmaco per la psoriasi Analisi e ricerche di mercato globali del settore 2021-2030 CORONAVIRUS - Genovagay Genova Gay