Mara Venier | “mio marito è vivo!!!” | Cosa è accaduto alla presentatrice

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 23 febbraio 2021)e Nicola Carraro sono uniti da circa 20 anni , i due si sono sposati 14 anni fa e in più occasioni hanno rinnovato le loro promesse, si amano profondamente come il primo giorno, ragione per cuiavrebbe anche deciso di chiudere la sua esperienza a Domenica in a Giugno per dedicarsi propriosua vita privata.conosce perfettamente le dinamiche del gossip, è un personaggio pubblico da tantissimo tempo e non si è mai lamentata dei paparazzi o della cronaca rosa che in molte occasioni, anche in modo ironico, l’ha resa protagonista.fonte Instagramfuriosa, la replicabufala sulNicola Disponibile, sempre predisposta all’ascolto, ha conquistato il ...