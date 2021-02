Mafia: 'sentenza di morte' per un pentito, 35 arresti nel Catanese (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Operazione antiMafia della polizia, coordinata dalla procura di Catania, scattata all'alba. Smantellato un imponente gruppo mafioso legato alla cosca Santangelo-Taccuni, attivo prevalentemente nel territorio di Adrano, e legato ai Santapaola-Ercolano. Trentacinque le persone raggiunte dalla misura cautelare firmata dal gip ed eseguita da agenti del commissariato di Adrano e della Squadra mobile di Catania. L'indagine è stata avviata a seguito dell'affissione per le vie di Adrano di un necrologio con l'annuncio della morte di un nuovo collaboratore di giustizia. Uno dei vertici del gruppo aveva definito nel corso di un'intervista il pentito "un morto che cammina". Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Operazione antidella polizia, coordinata dalla procura di Catania, scattata all'alba. Smantellato un imponente gruppo mafioso legato alla cosca Santangelo-Taccuni, attivo prevalentemente nel territorio di Adrano, e legato ai Santapaola-Ercolano. Trentacinque le persone raggiunte dalla misura cautelare firmata dal gip ed eseguita da agenti del commissariato di Adrano e della Squadra mobile di Catania. L'indagine è stata avviata a seguito dell'affissione per le vie di Adrano di un necrologio con l'annuncio delladi un nuovo collaboratore di giustizia. Uno dei vertici del gruppo aveva definito nel corso di un'intervista il"un morto che cammina".

sulsitodisimone : Mafia: 'sentenza di morte' per un pentito, 35 arresti nel Catanese - NuovoSud : Mafia, 'sentenza di morte per un pentito': 35 arresti nel Catanese - DamageGi : @Terra_Pianeta Ma 25 anni di esperienza di cosa? Che non ho mica capito! Forse più di 25 anni di esperienza dedicat… - ve10ve : Ricordo che sentenza della cassazione (Dell’Utri) ha stabilito che #Berlusconi ha pagato la mafia per anni; per pro… - massimogiorgi5 : -