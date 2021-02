M5s, scissione compiuta: nasce “L’alternativa c’è”. L’adunata ribelle punta a Vigilanza Rai e Copasir (Di martedì 23 febbraio 2021) M5s, scissione compiuta: nasce “L’alternativa c’è“. L’adunata ribelle? Altro che opposizione ideologica: punta a Vigilanza Rai, Copasir, fondi della Cassa depositi e prestiti. Dunque, dopo tante evocazioni, a formalizzare il divorzio di fatto in casa 5S, è il summit degli espulsi. I quali, invocando l’aiuto di Di Battista, che si è reso disponibile a organizzare la chiamata a raccolta e l’organizzazione della nuova adunata, dichiarano: «Noi siamo L’alternativa. Sono in arrivo anche altri grillini». E mentre generali e fanteria d’assalto organizzano le truppe dei ribelli, si delineano anche i confini delle richieste al cui interno muovere le pedine sullo scacchiere di incarichi e ruoli strategici. I ribelli M5S a questo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) M5s,c’è“.? Altro che opposizione ideologica:Rai,, fondi della Cassa depositi e prestiti. Dunque, dopo tante evocazioni, a formalizzare il divorzio di fatto in casa 5S, è il summit degli espulsi. I quali, invocando l’aiuto di Di Battista, che si è reso disponibile a organizzare la chiamata a raccolta e l’organizzazione della nuova adunata, dichiarano: «Noi siamo. Sono in arrivo anche altri grillini». E mentre generali e fanteria d’assalto organizzano le truppe dei ribelli, si delineano anche i confini delle richieste al cui interno muovere le pedine sullo scacchiere di incarichi e ruoli strategici. I ribelli M5S a questo ...

VittorioSgarbi : Il M5S come il Partito comunista rumeno degli anni '60. E così Grillo, emulo di Ceau?escu, caccia via chi non si ad… - borghi_claudio : @Diogene55 Io invece di ragionare di pancia ragiono di testa e noto che non c'è Italia Viva in codesto 'intergruppo… - LegaSalvini : ++ M5S, SCISSIONE IN CORSO. ESPULSIONE PER I 15 SENATORI DISSIDENTI CHE HANNO VOTATO CONTRO LA FIDUCIA A DRAGHI ++ - SecolodItalia1 : M5s, scissione compiuta: nasce “L’alternativa c’è”. L’adunata ribelle punta a Vigilanza Rai e Copasir… - il_Giangi : #DaftPunkForever Si scioglie il duo #DaftPunk. Non piangevo così dalla scissione del duo #DiBattista/#DiMaio.… -