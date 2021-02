M5S, gli “epurati” trovano un nuovo partito: ecco qual è (Di martedì 23 febbraio 2021) Il M5S vive un periodo particolare con diversi componenti allontanati per la mancata fiducia a Draghi: ecco la situazione attuale. Mario Draghi (GettyImages)Mario Draghi è l’uomo del momento, la scelta di affidare a lui il Governo sembra aver messo d’accordo tutti o quasi. Se infatti il centrodestra, eccezion fatta per Giorgia Meloni ed Fratelli D’Italia, è compatto nel poter ‘aiutare‘ l’ex banchiere, numerose polemiche sono nate in casa M5S. I pentastellati all’interno del proprio movimento politico faticano a trovare un’unica strada omogenea da percorrere e all’interno si è creata una netta separazione. Vito Crimi e la linea dura non accettata da alcuni componenti del M5S GettyImages-vito crimiProprio una settimana fa Vito Crimi annunciava la linea dura nei confronti di chi avesse votato contro la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che ha ... Leggi su kronic (Di martedì 23 febbraio 2021) Il M5S vive un periodo particolare con diversi componenti allontanati per la mancata fiducia a Draghi:la situazione attuale. Mario Draghi (GettyImages)Mario Draghi è l’uomo del momento, la scelta di affidare a lui il Governo sembra aver messo d’accordo tutti o quasi. Se infatti il centrodestra, eccezion fatta per Giorgia Meloni ed Fratelli D’Italia, è compatto nel poter ‘aiutare‘ l’ex banchiere, numerose polemiche sono nate in casa M5S. I pentastellati all’interno del proprio movimento politico faticano a trovare un’unica strada omogenea da percorrere e all’interno si è creata una netta separazione. Vito Crimi e la linea dura non accettata da alcuni componenti del M5S GettyImages-vito crimiProprio una settimana fa Vito Crimi annunciava la linea dura nei confronti di chi avesse votato contro la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che ha ...

