Lutto nel mondo del calcio, è morto Lamberto Leonardi. Allenò la Salernitana di Troisi

E' lutto nel mondo del calcio per la morte di Lamberto Leonardi. All'età di 82 anni il giocatore e allenatore di calcio si è spento a Latina dove alla guida proprio dei nerazzurri nella stagione 1976/77 conquistò la storica promozione in serie C. Ex calciatore e allenatore dell'Ischia Isolaverde nella stagione 1974/1975 in Serie D. Dopo i trascorsi in Serie A, in particolare con le maglie di Juventus e Roma, negli ultimi anni di carriera Leonardi giocò nel Benevento e arrivò ad Ischia quasi per caso, sponsorizzato dal tecnico Lojacono, per chiudere la carriera da giocatore e per iniziare quella da allenatore. Importante il suo contributo nel valorizzare i tanti giovani ischitani che componevano la squadra. Come allenatore, ha guidato la Salernitana

