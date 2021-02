Lutto in casa Atalanta, è morto Willy Braciano Ta Bi: ucciso a 21 anni dal cancro (Di martedì 23 febbraio 2021) Un gravissimo Lutto ha colpito il mondo del calcio. A causa di una malattia è morto Willy Braciano Ta Bi, il calciatore aveva appena 21 anni. La carriera è iniziata in Italia, all’Atalanta. L’ivoriano ha vinto con il club bergamasco lo scudetto Primavera del 2019, successivamente il trasferimento al Pescara. Una breve parentesi, poi il ritorno all’Atalanta. E’ stato costretto ad appendere le scarpette al chiodo a causa di un brutto infortunio. La storia di Willy Braciano Ta Bi La morte di Willy Braciano Ta Bi è avvenuta in Costa d’Avorio. Il calciatore aveva deciso di tornare in patria per provare ad affrontare al meglio la malattia, non è riuscito a vincere la battaglia contro il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Un gravissimoha colpito il mondo del calcio. A causa di una malattia èTa Bi, il calciatore aveva appena 21. La carriera è iniziata in Italia, all’. L’ivoriano ha vinto con il club bergamasco lo scudetto Primavera del 2019, successivamente il trasferimento al Pescara. Una breve parentesi, poi il ritorno all’. E’ stato costretto ad appendere le scarpette al chiodo a causa di un brutto infortunio. La storia diTa Bi La morte diTa Bi è avvenuta in Costa d’Avorio. Il calciatore aveva deciso di tornare in patria per provare ad affrontare al meglio la malattia, non è riuscito a vincere la battaglia contro il ...

TuttoMercatoWeb : Lutto in casa Atalanta. A 21 anni è morto Ta Bi, centrocampista campione d'Italia 2019 - RaiNews : La commemorazione al tramonto e un minuto di silenzio in tutti gli #USA: il presidente Joe Biden ha ricordato color… - tvdellosport: Lutto in casa #Atalanta. È venuto a mancare dopo una lunga malattia il centrocampista Ta Bi, campione d'Italia con la for…