Luna Rossa : costruita in Italia (Di martedì 23 febbraio 2021) Dalla zona Rossa del Covid-19 delle valli Bergamasche nasce Luna Rossa Scafo in fibra di carbonio : Persico Marine di Nembro (Bergamo)Arm (braccia mobili) : Persico Marine di Nembro (Bergamo)Alcuni Timoni : Persico Marine di Nembro (Bergamo)Altri Timoni : Eligio Re Fraschini (Legnano)Foil (ali a Y rovesciata): Angelo Glisoni di Iseo (Bergamo), la Cropelli Stampi e la SCSComponenti e sistemi idraulici : Cariboni srl di Ronco Briantino ( Monza-Brianza )Particolari elastomeri e gomme per Foil e Timone : Pirelli Materiali AvanzatiAttrezzature di coperta : Harken di Limido Comasco (Como)Cime, scotte, ecc. : Gottifredi Maffioli (Novara)Vele : North Sails di Carasco (Genova)Strumentazione di Bordo : Garmin (Milano)Speciali corpetti equipaggio ... Leggi su velaac (Di martedì 23 febbraio 2021) Dalla zonadel Covid-19 delle valli Bergamasche nasceScafo in fibra di carbonio : Persico Marine di Nembro (Bergamo)Arm (braccia mobili) : Persico Marine di Nembro (Bergamo)Alcuni Timoni : Persico Marine di Nembro (Bergamo)Altri Timoni : Eligio Re Fraschini (Legnano)Foil (ali a Y rovesciata): Angelo Glisoni di Iseo (Bergamo), la Cropelli Stampi e la SCSComponenti e sistemi idraulici : Cariboni srl di Ronco Briantino ( Monza-Brianza )Particolari elastomeri e gomme per Foil e Timone : Pirelli Materiali AvanzatiAttrezzature di coperta : Harken di Limido Comasco (Como)Cime, scotte, ecc. : Gottifredi Maffioli (Novara)Vele : North Sails di Carasco (Genova)Strumentazione di Bordo : Garmin (Milano)Speciali corpetti equipaggio ...

NicolaPorro : L’esultanza del cotimoniere di #LunaRossa non è solo sport. È l’emblema di un orgoglio patrio ???? che vien fuori nei… - Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - MissMar16662447 : RT @ilruttosovrano: +++ L'Amerigo Vespucci e Luna Rossa si scontrano in mare +++ - Billamix : RT @Read2morrow: Il mondo dell'economia, del turismo e dello sport. Un mix vincente dietro l'America's Cup. Ne parliamo su 2morrow. https:/… -