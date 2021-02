Lukaku risponde ai followers | «Esultanza nel derby? Vi spiego…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Romeluha risposto brevemente su Twitter ad alcune domande fattegli dai propri: le parole del belga Romeluha chiesto ai proprisu Twitter di fargli delle domande su qualsiasi tematica. Ecco alcune risposte dell’attaccante dell’Inter. OBIETTIVI PER LA STAGIONE – «In questo momento la prossima partita. Mi concentro solo sul presente».DOPO IL GOL AL– «Ero preso dall’adrenalina, ho detto tante cose». Man i talked a lot of shit adrenaline i guess ?? https://t.co/LPCHctox6N — R.Bolingoli9 (@Romelu9) February 23, 2021 FEELING CON LAUTARO – «La comunicazione è fondamentale! Abbiamo un ottimo feeling l’uno per l’altro, ma soprattutto lavoriamo per la squadra!». PIZZA O CARBONARA – «Sto ...