Luis Alberto: “Non siamo i favoriti, ma nessuno è imbattibile. Nazionale? Continuerò a lavorare per convincere Luis Enrique” (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervistato da Marca, Luis Alberto si è raccontato tra Champions e Nazionale. Queste le parole del mago biancoceleste sulla sfida contro il Bayern Monaco: “Non siamo i favoriti di nessuno. Ci piacciono le squadre che attaccano e concedono spazi. Tuttavia, dobbiamo fare una partita perfetta. Neanche il Barça di Guardiola era imbattibile. Questa è la Champions League e, per andare lontano, dobbiamo vincere il meglio”. Sulla Nazionale in vista degli Europei: “Luis Enrique non mi ha chiamato, ma Continuerò a lavorare per convincerlo a cambiare idea”. Sugli obiettivi stagionali: “Penso di poter superare i 12 gol della stagione 2017-18. Me ne mancano 6 per ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervistato da Marca,si è raccontato tra Champions e. Queste le parole del mago biancoceleste sulla sfida contro il Bayern Monaco: “Nondi. Ci piacciono le squadre che attaccano e concedono spazi. Tuttavia, dobbiamo fare una partita perfetta. Neanche il Barça di Guardiola era. Questa è la Champions League e, per andare lontano, dobbiamo vincere il meglio”. Sullain vista degli Europei: “non mi ha chiamato, maper convincerlo a cambiare idea”. Sugli obiettivi stagionali: “Penso di poter superare i 12 gol della stagione 2017-18. Me ne mancano 6 per ...

