Luigi Favoloso, foto osé a Paola Caruso? Interviene lui: “La Zamboni è fulminata” (FOTO) (Di martedì 23 febbraio 2021) Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso è tornata nuovamente Elena Morali per parlare del presunto tradimento subito dal suo ex fidanzato. Luigi Favoloso l’avrebbe tradita con Paola Caruso e le avrebbe mandato anche delle FOTO osé. La questione, però, è apparsa più intricata di così. Rosi Zamboni, infatti, è intervenuta asserendo di avere delle informazioni chiave sulla vicenda. Tutto quello che è emerso durante la puntata, però, è stato prontamente smentito dal diretto interessato. Le accuse di Rosi Zamboni Poco fa, su Instagram, Luigi Favoloso è intervenuto in merito alla questione relativa alle presunte FOTO osé mandate a Paola Caruso. Stando ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 febbraio 2021) Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso è tornata nuovamente Elena Morali per parlare del presunto tradimento subito dal suo ex fidanzato.l’avrebbe tradita cone le avrebbe mandato anche delleosé. La questione, però, è apparsa più intricata di così. Rosi, infatti, è intervenuta asserendo di avere delle informazioni chiave sulla vicenda. Tutto quello che è emerso durante la puntata, però, è stato prontamente smentito dal diretto interessato. Le accuse di RosiPoco fa, su Instagram,è intervenuto in merito alla questione relativa alle presunteosé mandate a. Stando ...

