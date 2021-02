Luckiest Girl Alive | Mila Kunis protagonista del nuovo film Netflix

(Di martedì 23 febbraio 2021)è la nuova produzionetratta dal libro di Jessica Knoll, che vedenel ruolo diDopo anni di lontananza dai riflettori, torniamo a parlare di. L’attrice, infatti, vestirà i panni dellanell’adattamento cinematografico del libro di Jessica Knoll,(La ragazza più fortunata del mondo). Ilè una produzione, affiancata dalla casa di produzione dell’attrice: la Orchard Farm Productions. Inoltre, ilsarà guidato dai produttori Bruna Papandrea e Jeanne Snow per Made Up Stories ed ...

Mila Kunis sarà la protagonista del film Netflix tratto dal romanzoAlive , scritto nel 2015 da Jessica Knoll. L'autrice si occuperà della sceneggiatura del progetto, mentre alla regia ci sarà Mike Barker, già impegnato dietro la macchina da presa e come ...Dietro una vita apparentemente felice può nascondersi qualche ombra, talvolta molto grande, se non addirittura gigantesca: è l'assunto che ha nutrito il romanzo 'Alive' e che fornirà l'ossatura dell'adattamento in forma di film prodotto da Netflix. A interpretarlo sarà Mila Kunis, attrice di ormai lunga esperienza, a scriverne la sceneggiatura ...Luckiest Girl Alive è la nuova produzione Netflix tratta dal libro di Jessica Knoll, che vede Mila Kunis nel ruolo di protagonista.Il romanzo bestseller Luckiest Girl Alive di Jessica Knoll arriva al cinema in un adattamento con Mila Kunis prodotto da Netflix.