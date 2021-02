Luca Attanasio, la sicurezza non dipende solo dall’area di rischio: c’entra anche la politica (Di martedì 23 febbraio 2021) Luca Attanasio è il secondo ambasciatore europeo ad essere stato ucciso mentre prestava servizio nella Repubblica Democratica del Congo. Nel gennaio 1993, l’ambasciatore francese Philippe Bernard fu ucciso durante le rivolte a Kinshasa scatenate dalle truppe che si opponevano all’ex presidente Mobutu Sese Seke. Da tempo gruppi armati operano dentro e intorno al Parco del Virunga, che si trova lungo i confini con Ruanda e Uganda. I ranger del parco sono stati ripetutamente attaccati, compresi gli otto uccisi in un’imboscata il mese scorso. Il conflitto nella regione del Virunga coinvolge ad oggi oltre 130 gruppi armati ed è guidato da una complessa varietà di fattori. Questi vanno dalle risorse naturali e minerarie fino alle lotte intorno alle autorità locali. La produzione di carbone e la pesca illegale sono importanti fonti di reddito per molti gruppi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)è il secondo ambasciatore europeo ad essere stato ucciso mentre prestava servizio nella Repubblica Democratica del Congo. Nel gennaio 1993, l’ambasciatore francese Philippe Bernard fu ucciso durante le rivolte a Kinshasa scatenate dalle truppe che si opponevano all’ex presidente Mobutu Sese Seke. Da tempo gruppi armati operano dentro e intorno al Parco del Virunga, che si trova lungo i confini con Ruanda e Uganda. I ranger del parco sono stati ripetutamente attaccati, compresi gli otto uccisi in un’imboscata il mese scorso. Il conflitto nella regione del Virunga coinvolge ad oggi oltre 130 gruppi armati ed è guidato da una complessa varietà di fattori. Questi vanno dalle risorse naturali e minerarie fino alle lotte intorno alle autorità locali. La produzione di carbone e la pesca illegale sono importanti fonti di reddito per molti gruppi ...

