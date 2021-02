Luca Attanasio, i soldati dell’Onu e dell’esercito nazionale del Congo perlustrano il luogo dell’attacco – Video (Di martedì 23 febbraio 2021) I soldati dell’Onu e dell’esercito Congolese si sono recati sul luogo dell’attacco dove hanno perso la vita l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere, Vittorio Iacovacci. Le forze armate stanno eseguendo rilevamenti e stanno recuperando materiale utile per le indagini. Il convoglio del World Food Programme sul quale viaggiavano è stato assaltato ieri da un gruppo di uomini armati, che hanno ucciso anche l’autista del mezzo, Mustapha Milando. Si cercano ancora gli autori di quanto accaduto: il gruppo finora considerato principale indiziato dell’assassinio, le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr) ha negato qualsiasi coinvolgimento, puntando il dito contro le forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilese si sono recati suldove hanno perso la vita l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del, e il carabiniere, Vittorio Iacovacci. Le forze armate stanno eseguendo rilevamenti e stanno recuperando materiale utile per le indagini. Il convoglio del World Food Programme sul quale viaggiavano è stato assaltato ieri da un gruppo di uomini armati, che hanno ucciso anche l’autista del mezzo, Mustapha Milando. Si cercano ancora gli autori di quanto accaduto: il gruppo finora considerato principale indiziato dell’assassinio, le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr) ha negato qualsiasi coinvolgimento, puntando il dito contro le forze ...

luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - _Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - antoniopepe216 : RT @silvia_lezzi: In foto Mustapha Milambo, l'autista ucciso insieme a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. È giusto ricordare anche lui. #… - carlossartori19 : RT @francesco088661: Un PENSIERO per I'Ambasciatore Luca ATTANASIO e il Carabiniere Vittorio IACOVACCI proditoriamente MASSACRATI (insieme… -