«Love | Victor» | la serie teen sul coming out lontano dagli stereotipi

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 febbraio 2021) Non bastano gli slogan che inneggiano all’inclusività e le bandiere arcobaleno appese ai balconi durante la settimana del Pride per rendere la pratica del coming out più semplice e accessibile. Riuscire a dichiarare la propria omosessualità al mondo è ancora qualcosa di complicato, una pratica schiacciata dagli stereotipi di genere e dal terrore che le persone intorno potrebbero non comprendere, smettere di volerci bene e cambiare strada al nostro passaggio. Cercare, quindi, di raccontare questo tema in maniera coerente, lontano dallo scandalo e dalla battuta facile, non è mai semplice, specialmente in televisione. A riuscirci qualche anno fa è stato Tuo, Simon, il film con Nick Robinson tratto dal romanzo di Becky Albertalli che è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra i toni leggeri della commedia e il senso di inadeguatezza e di isolamento che intrappola il protagonista spingendolo a nascondersi per paura del giudizio degli altri. A riprendere quella storia oggi è Love, Victor, la nuova serie di Hulu che arriva in Italia dal 23 febbraio su Star, la sezione «adulta» di Disney+. https://www.youtube.com/watch?v=uh-IaEaEdE0