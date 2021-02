Love | Victor | La recensione | la serie spin-off dal film Love | Simon sull’accettazione di sé

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ladi: laStar Original, dal 23 febbraio su Disney+, sull'importanza del fare coming out, soprattutto con se stessi. Dopo il successo di, teen movie che affrontava con delicatezza e romanticismo, il tema del coming out per un ragazzo, risulta giusto chiedersi se una-off con la stessa tematica e la stessa premessa di partenza, sia, effettivamente, necessaria. La risposta è affermativa e lo dimostreremo in questadiStar Original, dal 23 febbraio su Disney+. Come già anticipato, in apparenza la premessa di base di, ...