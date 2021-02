Lotteria degli scontrini e Detrazioni 730 sono incompatibili, ecco il perché (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Mef all’interno del sito istituzionale ha dedicato un articolo molto lungo alla Lotteria degli scontrini. Precisa queste tre cose molto importanti: non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, quelli online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria ai fini di detrazione o deduzione fiscale. Queste ultime registrazioni vengono inviate in automatico all’Agenzia delle Entrate, sono reperibili all’interno del cassetto fiscale del singolo contribuente che può entrare quando vuole attraverso Spid o Pin, anche per procedere con l’autodichiarazione dei redditi che registra in automatico questi dati nella sezione apposita. Detrazione 730 e Lotteria ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Mef all’interno del sito istituzionale ha dedicato un articolo molto lungo alla. Precisa queste tre cose molto importanti: non pospartecipare allagli acquisti in contanti, quelli online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria ai fini di detrazione o deduzione fiscale. Queste ultime registrazioni vengono inviate in automatico all’Agenzia delle Entrate,reperibili all’interno del cassetto fiscale del singolo contribuente che può entrare quando vuole attraverso Spid o Pin, anche per procedere con l’autodichiarazione dei redditi che registra in automatico questi dati nella sezione apposita. Detrazione 730 e...

