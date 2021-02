Lotito deferito per il caos tamponi | il 16 marzo l’udienza al Tribunale Federale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il 16Claudiosi presenterà alpercirca ilche ha interessato la Lazio E’ stata fissata al 16di Claudiodavanti alnazionale per la vicenda della violazione dei protocolli sanitari Figc anti-Covid. Lo apprende l’Ansa. Prima della data del dibattimento non verrà formulata alcuna richiesta nei confronti del presidente della Lazio che lo scorso 16 febbraio era statodal procuratore, Giuseppe Chinè, e con lui i medici del club biancoceleste Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Ae ai medici viene contestata la violazione ...

sportli26181512 : Lazio: caso tamponi, il 16 marzo l’udienza di Lotito al Tribunale federale: Lazio: caso tamponi, il 16 marzo l’udie… - sportface2016 : #Lazio Fissata la data dell'udienza di #Lotito: settimana scorsa il presidente è stato deferito per aver violato… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Protocolli covid: 16/3 udienza Lotito al Tribunale federale Presidente della Lazio era stato deferito dalla Procura - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Protocolli covid: 16/3 udienza Lotito al Tribunale federale. Presidente della Lazio era stato deferito dalla Procura #AN… - AnsaRomaLazio : Protocolli covid: 16/3 udienza Lotito al Tribunale federale. Presidente della Lazio era stato deferito dalla Procur… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotito deferito

Il 16 marzo Claudiosi presenterà al Tribunale Federale per l'udienza circa il caos tamponi che ha interessato la ...Claudioverrà ascoltato il 16 marzo al Tribunale federale nazionale in merito alla vicenda della ... che era statola scorsa settimana dal procuratore federale, Giuseppe Chinè, insieme ...Il 16 marzo Claudio Lotito si presenterà al Tribunale Federale per l’udienza circa il caos tamponi che ha interessato la Lazio ...A Lotito e ai medici viene contestata la violazione dell ... 2020 in caso di “mancata osservanza dei protocolli sanitari”. La Lazio è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e ...